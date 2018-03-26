Вороны могут совокупляться с трупами сородичей

Такое наблюдение сделала орнитолог из США Келли Свифт. Вместе с коллегой Джоном Марзлуфом она написала статью для журнала Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Сотрудница Вашингтонского университета давно изучает поведение американских воронов. В 2015 она случайно заметила случай некрофилии. Один самец заметил на земле мертвое тело сородича и попытался спариться с ним. Процессу помешал другой представитель вида, который тоже изъявил желание вступить в половую связь с мертвецом.

После этого Келли Свифт три года исследовала это явление. Она пыталась повторить условия во время 309 экспериментов с воронами. В качестве потенциальных сексуальных партнеров птицам предлагали трупы голубя, белки и нескольких различных воронов. Как оказалось, животные и даже птицы других видов представляют для самцов исключительно гастрономический интерес. А вот в 4% ситуаций с мертвыми сородичами они пытались совокупляться. Это чаще всего случалось в сезон размножения. Кроме того, вороны могут проявлять к трупам любопытство исследователя и даже агрессию.