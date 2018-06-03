«Пчелиные соты» будут использовать для удешевления бензина

Ученые из Самары при сотрудничестве со своими коллегами из США, Италии, КНР и Саудовской Аравии нашли способ удешевить производство бензина. Данный эффект планируется достичь не уменьшением качества составляющих бензина, а удешевлением работ по его производству.

Сейчас переработка нефти - это отделение газа от нефти после нагрева и испарения. На эти процессы уходит очень много энергии и тепла. Для того, чтобы обойти данные процедуры и сократить расходы, ученые планируют использовать специальные металл-органические каркасы (сокращенно МОК), с помощью которых и будут разделяться газы и нефть. По своему внешнему виду МОК напоминают пчелиные соты из прочного материала с порами.

Как отмечают ученые, на сегодняшний день вещества и материалы, необходимые для начала использования этой технологии еще не существуют, но в скором времени возможно их получение.

Новая технология позволит значительно сократить КПД и, соответственно, затраты производства в два раза, что логически должно привести к уменьшение стоимости 1 литра бензина.

Напомним, что за первые 6 месяцев 2018 года Россия не вошла в топ-10 европейских стран по доступности бензина, а заняла лишь 16 место. Лидерские позиции заняли Люксембург, Норвегия и Австрия.