Ученые назвали профессию мумий из черного саркофага в Египте

Вероятно, в Александрии отыскали древнее захоронение высокопоставленных военных. Об этом рассказал руководитель Управления страны по по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

Ученые по результатам исследования останков сделали вывод о профессии людей, погребенных в черном саркофаге. Характерные повреждения на черепах свидетельствуют о том, что мумии при жизни зарабатывали на жизнь в армии. Характер скола на одном из черепов говорит о гибели в бою от холодного оружия.

Ранее СМИ назвали черный саркофаг предположительной могилой Александра Македонского. Историки из Египта тут же опровергли эту версию. Ведь Александрия расположена за границами эллинистических государств. Останки также не должны принадлежать Птолемеям или другим египетским правителям - на саркофаге отсутствуют соответствующие отметки. Несколько дней назад археологи подняли 9-тонную гранитную крышку. А в пятницу начали извлекать на поверхность основную часть саркофага, которая весит около 20 тонн.