Учёные: Радиация от смартфонов может спровоцировать провалы в памяти у подростков

Швейцарские исследователи изучили около 700 подростков и пришли к выводу, что использование смартфона разрушает участки мозга, ответственные за образную память.

Учёные из Швейцарского института тропиков и общественного здоровья изучили около 700 подростков в возрасте с 12 до 17 лет. Они рассмотрели связь между ежедневным воздействием электромагнитных полей радиочастотного диапазона и памятью. Обнаружено, что излучение от смартфонов пагубно воздействует на образную память подростков. Этот вид запоминания информации в основном расположен в правом полушарии мозга и относится к способности человека осмысливать объекты, включая изображения, узоры и формы.

Подростки, которые держат телефон во время разговора под правым ухом, более подвержены воздействию радиации. Отправка текстовых сообщений, мобильные игры и просмотр вэб-страниц имеет не столь выраженные негативные последствия. Излучение может спровоцировать провалы в памяти в более взрослом возрасте. Потенциальные риски для мозга минимизировать можно с помощью гарнитуры, когда качество сети низкое, а мобильный телефон работает с максимальной мощностью. Учёные собираются провести больше исследований, чтобы понять, как излучение будет влиять на развитие организма во время пубертатного периода.