Средневековый меч и ритуальные захоронения найдены в Смоленской области

В Смоленской области, в деревне Гнёздово обнаружена удивительная археологическая находка - средневековый меч, сохранившийся с X века. Рядом были найдены человеческие останки и уголь.

Археологи обнаружили меч еще летом прошлого года, но осветить этот факт решили только сейчас, после проведения полноценной раскопки в ближайшем радиусе места. Меч был воткнут вертикально в землю. На рукояти сохранились древние буквообразные знаки и символы, которые могут указывать на кузнеца или мастерскую, выковавших меч.

Предположительно, в этом месте находился ритуальный комплекс раннего средневековья.

Находка впервые будет представлена на выставке в Москве осенью этого года, в музее им. Щусева.

Для справки: в деревне Гнёздово располагается одноименный историко-археологический и природный музей-заповедник, созданный в 2011 году. Его цель - максимальное сохранение и создание наилучших условий для памятников истории и объектов культурного наследия.