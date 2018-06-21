Средневековый меч и ритуальные захоронения найдены в Смоленской области
В Смоленской области, в деревне Гнёздово обнаружена удивительная археологическая находка - средневековый меч, сохранившийся с X века. Рядом были найдены человеческие останки и уголь.
Археологи обнаружили меч еще летом прошлого года, но осветить этот факт решили только сейчас, после проведения полноценной раскопки в ближайшем радиусе места. Меч был воткнут вертикально в землю. На рукояти сохранились древние буквообразные знаки и символы, которые могут указывать на кузнеца или мастерскую, выковавших меч.
Предположительно, в этом месте находился ритуальный комплекс раннего средневековья.
Находка впервые будет представлена на выставке в Москве осенью этого года, в музее им. Щусева.
Для справки: в деревне Гнёздово располагается одноименный историко-археологический и природный музей-заповедник, созданный в 2011 году. Его цель - максимальное сохранение и создание наилучших условий для памятников истории и объектов культурного наследия.