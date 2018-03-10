Лазерная спираль раскрутила наночастицы до миллиарда оборотов в секунду

Ученые из США и Швейцарии установили физический рекорд по скорости механического вращения. Их достижение описано в статьях, сохраненных на ресурсе ArXiv.org.

Сотрудники Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе во главе с Рене Рейманом собрали установку, создающую лазерную спираль. В такую ловушку физики поместили наночастицы кремния размером около 100-нанометров. При помощи эффекта круговой поляризации они раскрутили вещество до миллиарда оборотов в секунду и даже выше, чего раньше никто достигнуть не мог. Как заметила исследователи, этого не хватает, чтобы центробежные силы разорвали соединения атомов в наночастицах.

Независимо от швейцарских коллег, похожий эксперимент провели физики американского Университета Пердью под руководством Тунцанга Ли. Они также поместили наночастицы в лазерную спираль, однако придали им форму гантели. В таком виде ученые смогли использовать вращающиеся частицы кремния, как торсионные весы, демонстрирующие воздействие сверхслабых сил.

Авторы обеих статей рассказали о разновидности эксперимента, которые помогут изучить другое физическое явление. По словам исследователей, раскрутив наночастицы в условиях сверхнизких температур, можно будет наблюдать "трение вакуума".