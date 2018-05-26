Ученые открыли еще один новый вид динозавров

Группа исследователей из США провела раскопки на территории шатат Юта и обнаружила ранее неизвестный скелет динозавра.

Сообщается, что этот скелет был обнаружен учеными еще 10 лет назад. Но он оказался настолько непростым, что специалистам потребовались годы для его изучения и отнесения к определенному виду. И вот наконец, они смогли окончить свои наблюдения. Исследователи выяснили, что не могут отнести найденные останки ни к одному из известных подвидов динозавров. Поэтому был образован новый, так называемый, анкилозаврид.

Особь этого животного достигала в длину порядка 5 метров. Он не был хищником, питался растительностью, поскольку в его челюсти не были обнаружены ряды острых зубов, необходимые для пережевывания мяса. Как сообщают ученые, динозавр чем-то напоминал трицератопсов, только без защитной мембраны на голове. Однако рога у животного были. С их помощью, как считают палеонтологи, он сбивал фрукты с деревьев. Отличительной особенностью животного было его покрытие: тело было сплошь усеяно крепкими шипами, что защищало его от сильных повреждений. Эксперты установили, что он обитал примерно 76 миллионов лет назад и являлся одним из самых древних представителей динозавров. Удивительно, что он ближе всего к азиатским сородичам. Поэтому ученые пришли к выводу о нескольких миграциях, что позволило животному появиться на территории Северной Америки.

Ранее сообщалось, что палеонтологи из Аргентины нашли останки динозавра, который оказался самым древним из всех представителей. По словам ученых, именно у этого вида обнаружили специальные полости на позвоночнике, благодаря которым динозавры стали самыми крупными животными на планете. После его вымирания подобных элементов в строении больше ни у одного животного обнаружено не было. Именно поэтому все современные гиганты меньше и легче динозавров в несколько раз.