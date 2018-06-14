В Украине археологи раскопали могилу молодой ведьмы 3-4 века

Она покоилась на территории современного села Легедзино Черкасской области. Об этом рассказал сотрудник Национального исторического музея Сергей Диденко.

В древней могиле 3-4 века странным образом похоронили девушку возрастом около 25 лет. Судя по скелету, её положили лицом вниз со связанными за спиной рукой. Ученый отметил, что подобный способ захоронения совершенно не соответствует традициям местного населения Черняховской культуры, которая царила в регионе до 5-го века нашей эры. Так в могиле не нашли традиционного инвентаря. По мнению археологов, девушку могли считать ведьмой, а потому похоронить по-особому.

В том же регионе Украины раскопали другие ценные исторические артефакты. Научная экспедиция нашла рядом с поселком Тальянки два дома возрастом около 6 тысяч лет. Они относятся к эпохе Трипольской культуры. Однако внутри оказались горны более поздней конструкции. По словам руководителя раскопок Алексея Корвин-Пиотровского, люди использовали такие в античные времена - спустя 2,5 тысячи лет после Триполья. Археолог отметил, что дома, вероятно, построили в два этажа, используя дерево или комыш. Однако от них остались лишь фрагменты стен. Их и предстоит изучить украинским историкам.