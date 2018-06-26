Ученые: Неандертальцы могли добывать огонь при помощи огнива

Первобытные люди использовали свои кремниевые инструменты для разделки мяса. Их они применяли не только в качестве ножей, но и в качестве огнива.

Как сообщили ученые из Голландии и Франции, статья о которых была опубликована в научном издании Nature, неандертальцы могли иметь огниво. Такая догадка у группы антропологов под руководством Эндрю Сорена появилась после того, как они выяснили, что у первобытных людей были инструменты из кремния.

Такие инструменты неандертальцы применяли для разделки мяса. Ученые решили проверить свою теорию. Для этого они стали добывать огонь при помощи кремниевого инструмента неандертальцев. После этого, ученые сравнили под микроскопом следы от ударов пиритом со следами, уже имеющимися на первобытном «ноже». Оказалось, что на инструменте неандертальцев имеется 59 характерных отметин, которые могли быть нанесены на него в ходе добывания огня.

Так, у неандертальцев могло быть огниво, которым они получали искры для костра. Это открытие опровергает то мнение, согласно которому, первобытные люди позднего палеолита погибли из-за холода. Так, если у неандертальцев было огниво, то они могли создавать костры и греться возле пламени. Из этого следует, что причины гибели первобытных людей могут быть совсем иными.