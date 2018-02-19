Искусственное мясо появится в ресторанах

Голландская пищевая компания Mosa Meat получила грант на выращивание искусственного мяса. Ожидается, что к 2021 году продукт появится вменю многих ресторанов мира.



Пять лет назад ученые представили первый бургер с котлетой из искусственного говяжьего фарша. Открытие заинтересовало мир, в результате чего компания Mosa Meat получила грант в размере 8,8 млн долларов на дальнейшие разработки. Сотрудники организации планируют стабилизировать изготовление искусственного мяса и снизить стоимость котлеты для бургера до одного доллара.

Ученые всеми способами стремятся максимально приблизить вкус, запах и внешний вид искусственного мяса к настоящему. Для этого специалисты используют стволовые клетки животных, «размножая» их в лоборатории. Также в состав продукта входят различные питательные вещества для роста мышечной ткани. По словам ученых, из одной клетки можно получить 80 тысяч 100-граммовых котлет.

Ранее исследователи доказали, что потребление мяса вредит здоровью. Однако его отсутствие в рационе не предвещает ничего хорошего, поскольку употребление продукта в умеренном количестве способствует предотвращению хрупкости костей и недостатка витамина D в организме человека.