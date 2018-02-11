Подарочный сертификат формирует у ребёнка неверное представление о деньгах

По мнению экспертов, повзрослев, дети из-за такого путаются в финансовых операциях и расчете денег.

Специалисты отмечают, что лучше в качестве презентов подарочные сертификаты не давать. Шанс выбрать самому что-то не всегда полезнен для ребёнка. Это может формировать у него больше чувства свободы. Однако есть и обратная сторона медали – если ответственность за выбор непосредственно презента только на ребёнке, он легко ошибается.

Представление о тратах у детей возникает совершенно неверное. Они начинают думать только о том, чтобы уложиться в определённую сумму, а о сути подарков задумываются меньше. Лучше презентовать ребёнку какую-то не слишком нужную вещь, зато и не снимать ответственность за это с себя.