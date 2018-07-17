Ученые из Египта вскрыли таинственный черный саркофаг и нашли три мумии

Внутри гранитного погребального ящика оказались останки неизвестных людей. О находке ученых рассказало издание Egypt Today.

Ранее таинственный саркофаг из черного гранита нашли в городе Александрия. Строители готовили территорию для нового здания и наткнулись на углубление в почве, на дне которого виднелся ценный исторический артефакт. Ученые из Египта замерили и взвесили его. Саркофаг оказался 265 сантиметров в длину и 165 - в ширину. Его масса составила около 30 тонн. Рядом организаторы похорон оставили алебастровый бюст человека.

Эксперты исследовали артефакт и пришли к выводу, что он относится к 4-1 векам до нашей эры. Тогда в регионе правили Птолемеи. СМИ предположили, что в столь необычном захоронении может покоиться Александр Македонский. Однако ученые отвергли эту версию - место погребения находится за пределами владений знаменитого завоевателя.

19 июля археологи вскрыли саркофаг, чтобы посмотреть, кто же похоронен внутри. По внешним признакам этого определить не удалось. Впрочем, ситуация по прежнему не ясна. Исследователям предстоит выяснить происхождение трех мумий. По предварительным данным, они не могут принадлежать представителям царской династии. В этом случае на саркофаге были бы соответствующие отметки.