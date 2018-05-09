Рождение 5 детей на 70% увеличивает риск болезни Альцгеймера у матерей

Южнокорейские ученые связывают это явление с повышенной концентрацией эстрогена. Результаты научной работы приводит издание Medical Daily.

Сотрудники Сеульского национального университета во главе с доктором нейропсихиатрии Ки Уонг Кимом пригласили для исследования 3500 пожилых женщин из Греции и Южной Кореии. Средний возраст добровольцев составил 71 год. Медики изучили информацию о родах участниц и обследовали их на предмет состояния работы мозга - мышления и памяти. В среднем, они родили за 46 лет до начала проверки.

Как оказалось, сильнее всего болезни Альцегмера матери подвержены после рождения 5 и более детей. Среди таких признаки старческого слабоумия наблюдаются у 70% волонтеров. Ки Уонг Ким предполагает, что дело в эстрогене и гормонах стресса, которые за беременность повышаются в 40 раз относительно нормы. Более четырех беременностей существенно увеличивает риск необратимого снижения работы мозга в старости.