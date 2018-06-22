В Мьянме нашли детеныша змеи возрастом 100 млн лет

В Мьянме обнаружен янтарь, в середине которого находился скелет детеныша змеи. По данным исследования, возраст пресмыкающегося составляет около 100 млн лет

Анализ находки с помощью рентгеновской компьютерной томографии провели китайские ученые. Детеныш змеи включает 97 позвонков, длина которых составляет 47,5 мм. Находка хорошо сохранилась, о чем свидетельствует наличие ребер, хвостового отдела и чешуи.

Палеонтологи установили, что в строении скелета давнего животного отсутствуют 70 позвонков. Это говорит о несформированности Xiaophis myanmarensis. По данным исследования, костные образования пресмыкающегося идентичны строению современных змей, что свидетельствует об одинаковых процессах онтогенеза на протяжении 100 млн лет.