Ученые обнаружили звезду, «поедавшую» планету

Астрономы заметили в небе странную звезду, которая буквально «поедала» планету.

Ученые были удивлены действиями RW Aur A, той самой уникальной звезды. По мнению ученых, для этого светила пояс из пыли, который является остатком от планеты, может служить чем-то вроде пищи. К тому же, за этой звездой наблюдения ведут еще с 2015 года, а тогда уровень железа RW Aur A был не так высок.

Учёный из Массачусетского технологического института отметил, что ни разу не видел подобного явления. По его словам, ранее не случалось такого, что уровень железа звезды с каждым годом увеличивался.

Эксперты провели специальное компьютерное модулирование. В результате оказалось, что эта звезда действительно может «питаться» планетой или ее останками. Если выводы ученых все же достоверны, то это значит, что в астрономии случилось буквально историческое событие.

Напомним, что недавно бывший сотрудник NASA сделал громкое заявление по поводу работы организации. По его словам, специалисты уже давно доказали факт существования НЛО и даже хорошо изучили этот вопрос. Мужчина уверен, что НЛО покажутся землянам очень скоро. В связи с этим он считает, что нужно не скрывать этот вопрос, а работать вместе и сплоченно.