Эксперты рассказали о дьявольском значении логотипа NASA

Они выявили на изображении оккультные элементы, связанные с орденом масонов. По мнению ученых, принадлежность к течению помогло Агентству оберегать своих сотрудников от внешнего влияния.

Так на логотипе NASA можно заметить крупную красную "галочку" на фоне названия и звездного неба. Как считают эксперты, это является стилизованным изображением змеиного языка. В христианстве этот символ обычно связывают со значением дьявольским и лживым. В Библии Змей, воплощающий Дьявола, обманом соблазнил Адама и Еву запретным плодом.

Исследователи также приводят теорию, что в самом названии NASA скрывается имя Сатаны. Если переставить буквы - получится "SA AN". Недостающую "T" может заменить уже упомянутая дьявольская "галочка". При более изощренных манипуляциях с логотипом теоретики даже нашли следы перевернутой оккультной пентаграммы.

Авторы исследования также рассказали, как в деятельности NASA проявляются масонские корни. В первую очередь - это частое изображение Солнца. Например, на костюмах экспедиции Аполлона-11 красуются нашивки с изображением солнечного орла на Луне. У Аполлона-13 символ ещё более явный - тройка лошадей, везущая Солнце по небесному своду. Это можно считать прямой отсылкой к греческому богу Гелиосу.

По данным все тех же теоретиков, полеты всех Аполлонов были подстроены специалистами NASA. Чтобы не ударить в грязь лицом, сотрудники космического агентства заранее репетировали свои миссии, а затем снимали их на огромных павильонах секретного полигона в штате Невада, где проводит испытания Комиссия по Атомной Энергии США. Легендарную высадку на Луну поставили на крупной звуковой сцене компании "Дисней", где построили макет спутника.

Напомним, ранее российские ученые опровергли мифы о том, что американцы не высаживались на Луну. В пользу NASA свидетельствуют образцы лунной почвы, доставленные из экспедиции. Геологи сравнили пробы с теми, которые ранее удалось собрать советским зондам. Они оказались схожими.