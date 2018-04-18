Роботы могут пострадать из-за расовой дискриминации по цвету корпуса

К такому выводу пришла группа новозеландских ученых из Кентерберийского университета. Их исследование опубликовано на ресурсе ACM.

Психологам давно известны факты расовой дискриминации среди людей. Установлено, что человек при знакомстве с другим представителем своего вида составляет первое впечатление на основе голоса, манеры говорить, формата приветствия, эмоционального состояния и внешности. В последнем случае на успех отношений может повлиять пол, раса, возраст и прочие особенности.

Команда во главе с Кристофом Бартнеко предположила, что аналогичные факторы могут влиять на восприятие человеком робота. Согласно теории, машины могут пострадать из-за внешних особенностей, ассоциирующихся с определенной расой. Чтобы проверить это предположение, ученые провели исследование среди 163 добровольцев из США. Им показали фотографии людей европеоидной и негроидной расы, а также роботов, раскрашенных в светлый и темный телесные цвета корпуса. Персонажам поместили в руки различные предметы: банку газировки, смартфон или пистолет. Из таких вариантов участникам предстояло быстро выбрать, по кому стоит выстрелить.

Таким образом ученые проверили предвзятость респондентов в выборе цели. Аналогичный термин используют в случае частой стрельбы американских полицейских по темнокожим подозреваемым. Как оказалось, люди с большей вероятностью выстрелят по темному человеку или роботу с оружием в руках. Под самым меньшим риском находятся белые телефоном или жестянкой. Это исследование доказывает существование расовой дискриминации даже в случае с роботами. Что расширяет социальную проблему до границ робототехники. Вполне вероятно, что в будущем, при распространении бытовых роботов, машины с темным цветом корпуса будут получать повреждения из-за предвзятости людей.