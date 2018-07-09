Около 38% людей выдумывают первые воспоминания

К такому выводу пришли ученые, организовавшие масштабный опрос. Результаты исследование приводит издание Psychological Science.

Психологам известно такое явление, как детская амнезия. Оно подразумевает, что люди не помнят события, происходившие с ними до трехлетнего возраста. Как считается, большинство сохраняет первые воспоминание в 3-3,5 года.

Чтобы проверить эти данные, группа психологов опросила 6641 жителей Великобритании возрастом от 11 до 90 лет. От респондентов требовалось указать самое раннее событие своей, которое сохранилось в памяти. При этом воспоминание не должно было ассоциироваться с рассказами близких и детскими фотографиями. После этого следовал вопрос об эмоциональной составляющей события, его яркости и частоте обсуждения в кругу знакомых.

Около 38,6% опрошенных сообщили, что их первое воспоминание принадлежит к возрасту младше 2 лет. 893 людям удалось вспомнить события до 1 года. Среди них больше всего оказалось стариков и респондентов среднего возраста. Однако подобные воспоминания встречались также у подростков и молодых людей. Ученым удалось разделить три разновидности этих событий: общие семейные занятия, первый опыт негативных эмоций и поездка в коляске.

Проанализировав полученные данные эксперты заключили, что большинство слишком ранних воспоминаний собраны людьми самостоятельно. То есть, человек способен неосознанно выдумать образ, основываясь на более поздних эмоциях и рассказах родственников. Обсуждая эти сборные вымышленные конструкции с другими, он закрепляет их в своей памяти и начинает воспринимать, как настоящее воспоминание.