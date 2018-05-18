Улучшить жизнь и память пенсионерам поможет сладкое

Британские учёные выяснили секрет счастливой старости, для которой пожилым людям не потребуется тратить деньги на лекарства.

Улучшение памяти, настроения и вовлечённости в занятие происходит благодаря глюкозе. Учёные из Уорика, Англия, провели эксперимент на двух группах добровольцев двух возрастных групп – молодёжи и людях за 60. В обе группы входили представители разных возрастов. Одной из них дали воду с небольшим количеством сахара, другим – с искусственным подсластителем.

Оказалось, что волонтёры, пившие плацебо, никак не улучшили показатели счастья, вовлечённости и памяти при выполнении задания, чего нельзя сказать о другой группе. Эти частники эксперимента показали значительное улучшение при выполнении задания, но наибольшие результаты показали пенсионеры. При том они сами не чувствовали изменений. Учёные говорят о важности провести дополнительные испытания, главным образом, для составления идеальной диеты для пожилых людей. Но они уверены, что небольшое количество качественного сладкого улучшает жизнь и память стариков.