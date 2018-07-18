Ученые хотят устранять неприятный запах в Томске особым дезодорантом

Сибирские химики уже создали химическое вещество на основе глиоксаля, которое избавит горожан от проблемы. Подробности рассказал глава Инжинирингового химико-технологического центра ТГУ Алексей Князев.

Вот уже несколько лет жители Томска страдают от неприятного запаха в летний сезон. Эксперты Россельхознадзора предположили, что зловония исходят от загаженного навозом пригородного участка в 11,6 гектара. Дополнительным источником может быть пруд с отходами животноводства.

Тем временем ученые Томского государственного университета нашли эффективный способ устранять запах при помощи химической реакции. Они хотят распылять над городом особый дезодорант, который влияет на молекулы зловонных веществ. В результате реакции реагент образует новые соединения, лишая частицы летучих свойств. По словам Алексея Князева, одного масштабного опрыскивания должно быть достаточно для избавления от дискомфорта на несколько месяцев.

Директор центра отметил, что подобные запахи ухудшают имидж Томска. По его словам, в Санкт-Петербурге на очистных сооружениях распыляют одорант, который делают во Франции из отходов парфюмерной промышленности. Эти дорогостоящие вещества лишь маскируют зловоние нечистот. Алексей Князев уверяет, что томский дезодорант будет куда лучше подавлять вонь при существенной экономии средств.