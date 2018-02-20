Самому большому в мире космическому радиотелескопу исполнилось 7 лет

Орбитальная обсерватория с самым большим в мире космическим радиотелескопом «Спектр-Р», созданная ведущими российскими учёными, была выпущена в полёт 18 июля 2011 года.

«Спектр-Р» является первым из трёх аппаратов, задействованных в международном космическом проекте «Радиоастрон» для проведения радиоастрономических исследований благодаря самому высокому угловому разрешению. Помимо «Спектр-Р» существуют ещё «Спектр-РГ» и «Спектр-УФ».

Срок эксплуатации космического аппарата должен был составлять три года, однако НПО имени Лёвочкина создали такую конструкцию, которая не изнашивается до сих пор. Самому большому радиотелескопу исполнилось 7 лет, но он все ещё приносит большие плоды учёным. За последний год «Спектр-Р» провёл 659 сеансов наблюдений. Аппарат нацелен на изучение звёздообразований, чёрных дыр в активных галактиках и построение высокоточных моделей гравитационного поля Земли и астрономической координатной системы.