Ученые раскрыли тайну ракушек

Всегда считалось, что из ракушек мы слышим звук моря. Однако ученые раскрыли их тайну, которая опровергает все представления.

Группа ученных из США изучила звук моря, который мы привыкли слышать, когда прикладываем к уху ракушки. Специалисты пришли к выводу, что на самом деле это всего лишь иллюзия. По словам ученых, в ракушках нет никакого морского звука.

Специалист из Калифорнийского университета отметил, что внутренняя поверхность морских ракушек определенным образом усиливает некоторые частоты звука. За счет этого нам слышится шум моря. Оказывается, что услышав этот самый шум, наш мозг реагирует на знакомую ассоциацию. Такой морской, как нам кажется звук, можно услышать, даже если просто приложить к уху чашку.

Напомним, что недавно ученые также изучили вопрос неприятного запаха от пота. Это летом беспокоит людей из-за жаркой погоды. По мнению специалистов, неприятный запах возникает из-за того, что во время того, как человек потеет, на его теле скапливается очень большое количество всевозможных бактерий. Запах появляется из-за того, что прямо на человеке они питаются и размножаются.

Однако ученые подчеркнули, что это лишь один из факторов. На запах влияет и питание, лекарственные средства, вредные привычки и даже заболевания.