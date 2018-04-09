Учёные: Физическая активность улучшает работу сердца даже в загрязнённых городах

Согласно исследованиям, опубликованным American Heart Association, даже в районах с умеренным и высоким уровнем загрязнения воздуха регулярные занятия спортом снижают риск возникновения первого и рецидивирующего сердечного приступа.

Надин Кубеш, кандидат наук, ведущий автор и исследователь из Копенгагенского университета в Дании, уверяет, что физические упражнения уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как загрязнения воздуха могут привести к сердечным приступам, астме и хронической обструктивной болезни лёгких. Учёные исследовали уровни физической активности на открытом воздухе и степень загрязнения окружающей среды у 51856 взрослых в возрасте 50-65 лет.

Учёные выяснили, что риск сердечного приступа намного ниже у тех, кто активно занимается спортом. Езда на велосипеде 4 или более часов в неделю снижает риск рецидива на 31%. 58% снижения риска сердечного приступа наблюдалось у тех, кто комбинирует упражнения, велосипед, ходьбу и работу в саду. Исследования показывают, что физическая активность может снизить риск сердечного приступа даже в Копенгагене или более загрязнённых городах. Учёные уверены, что даже умеренная регулярная физическая активность остаточно эффективна, чтобы улучшить работу сердца.