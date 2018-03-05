Ученые NASA сожгли доказательства инопланетян на Марсе ещё 40 лет назад

Исследователи NASA сожгли возможные свидетельства жизни на Марсе во время новаторской миссии по Красной планете ещё 40 лет назад. Об этом проинформировали американские СМИ.

Сообщается, что Viking Landers был первым зондом космического агентства США, который изучал поверхность Красной планеты в течение 10-месячного периода с 1975 по 1976 год. Но новый отчет New Scientist предполагает, что Viking под руководством ученых NASA уничтожил сырье, которое могло указывать на жизнь на Марсе, используя свои газовые приборы.

Космический аппарат обнаружил органические молекулы, так называемые «строительные блоки жизни», которые могли доказать существование гуманоидов на огненной планете. Исследователи NASA говорят, что радиоуправляемый дистанционный пульт мог самостоятельно случайно сжечь следы обнаруженного органического вещества.