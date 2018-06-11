Аромат кофе стал "плацебо" для улучшения умственных способностей человека

Американские ученые убедились, что запах этого напитка помогает подопытным настроиться на решение аналитических задач. Исследование описано на ресурсе MedicalXpress.

Сначала сотрудники Технологического института Стивенс отобрали примерно 100 студентов и предложили им пройти стандартный текст GMAT из 10 вопросов по алгебре. Половину участников эксперимента посадили в зале, где распространялся устойчивый аромат кофе. В итоге они показали более высокие результаты, чем представители контрольной группы.

После этого организаторы исследования опросили 200 респондентов. Они описали, как определенные запахи воздействуют на умственные способности. Большинство опрошенных заявили, что кофейный аромат может помочь в улучшении концентрации и продуктивности человека.

Исследователи пришли к выводу, что запах приготовленного кофе произвел на пишущих тест "эффект плацебо". Дело в том, что вещество не содержало кофеина, а потому не стало для подопытных ароматическим энергетиком. По мнению ученых, подобное самовнушение можно задействовать для стимуляции сотрудников, задействованных в решении аналитических заданий. Это может повысить производительность представителей бизнеса или студентов.