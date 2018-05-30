В небе над США пляшут "красные призраки"

Необычное астрономическое явление поразило жителей Оклахомы. Очевидцам даже удалось запечатлеть "красных призраков".

Пол Смит – американский фотограф и астроном-любитель. Во время сильной грозы он решил использовать свое мастерство и сделать красивые снимки. Однако его ждал сюрприз. Когда американец принялся снимать разбушевавшуюся стихию, в небе вдруг возникло красное свечение. Астроном решил успел снять на видео интересное небесное явление. Роликом он поделился в социальных сетях.

Ученые называют красных призраков «спрайтами». Обнаружили это явление уже очень давно, но специалисты до сих пор не могут разгадать его происхождение. Долгое время большинство ученых считали их выдумкой. А многие люди приписывали это мистическое явление к деятельности инопланетян. Сейчас спрайтами считают особого вида электрические разряды холодной плазмы.

Фотограф утверждает, что спрайты всегда сопровождают сильные грозы. Разница только в том, что грозы происходят в нижних слоях атмосферы, а спрайты – наверху. Именно поэтому их не всегда удается заметить, но Смиту в этот раз повезло. Более того, пляска происходит очень быстро, буквально за несколько секунд все прекращается.

Ранее американским метеорологам удалось зафиксировать спрайты на высокоскоростную камеру. Эксперты выяснили, что в полосах света танцуют большие огненные шары, размер которых превышает площадь футбольного поля. Скорость их составляет десятую часть скорости света.