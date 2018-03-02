О жизни древних индейцев ученым рассказала почва

Ученые обнаружили следы пребывания человека в Эквадоре еще до первых колонизаторов, которые, как считается, заполонили страну в

Южной Америке примерно в XVI веке.

Официально опровергнута теория, согласно которой Эквадор впервые заселили колонизаторы из Европы. Группа международных исследователей долгое время изучала почву, климат, растительность и другие факторы, которые могли рассказать о жизни первых людей.

Однако несмотря на колонизацию в XIX веке в Эквадор прибыли первые путешественники, которым казалось, что эта земля никогда ранее не ощущала на себе тяжесть ноги человека – настолько эти леса казались нетронутыми.

Но ученые приняли решение лучше изучить особенности почв тропической местности, предполагая, что земля расскажет все куда точнее. И не ошиблись. Изучив порядка 26 проб почвы из тропических лесов, специалисты выяснили, что человек ступал здесь не просто раньше путешественников в XIX веке, но и даже раньше колонизаторов!

Они обнаружили, что, по меньшей мере, за 500 лет до первых европейцев свидетельства пребывания людей в Эквадоре были неоспоримы. Были найдены осколки керамической посуды и других изделий, растительная пыльца, которая характерна для открытых местностей. Однако остается загадкой до сих пор, какое влияние имело коренное население на климат тропических лесов Южной Америки.