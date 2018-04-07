Уфологи опровергают "сказки NASA" об НЛО возле Солнца

Они приводят подборку снимков с космических аппаратов, которые демонстрируют схожие явления в Солнечной системе. Такой ролик опубликовали на YouTube канале UFONEARSUN.

По словам уфолога Алексея Сапожникова, возле Солнца регулярно пролетают НЛО различной формы и размеров. Он опровергает объяснения представителей NASA. Как правило, ученые видят природу подобных явлений в помехах спутников, запыленных линзах камер, поврежденных пикселях изображений, сгорающих метеоритах или пролетающих заряженных частицах.

Алексей Сапожников отмечает, что подобные НЛО неоднократно фиксировали космические аппараты SOHO STEREO, LASCO C2, LASCO C3 и прочие. По его наблюдениям, объекты не соответствуют "сказкам" ученых. Они обладают отчетливой геометрией и двигаются под разными углами с переменой вектора движения. При этом вокруг многих НЛО наблюдается энергетическое поле. Уфолог отметил, что NASA намеренно публиковало снимки в низком качестве с целью скрыть правду о природе объектов.