Землетрясение обнажило древний храм ацтеков‍ в Мексике

Строение, в котором, по всей видимости, ранее поклонялись богу дождя Тлалоку, находилось под известной пирамидой Теопанцолко, которую построили ацтеки где-то между 1200 и 1521 годами.

В центральной Мексике землетрясение обнажило древний храм ацтеков‍. О важной находке археологов сообщает BBC. Как известно, в сентябре прошлого года произошло сильное землетрясение, которое унесло сотни жизней. Эпицентр стихийного бедствия тогда расположился в 55 километрах к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в 120 километрах от Мехико. Пострадали жители этих городов и соседних селений.

Между тем, ученые переживали также, что землетрясение могло сильно повредить местные достопримечательности, такие как пирамида Теопанцолко. Они отправились к ней и с помощью радара пытались выявить ущерб. Обрушение произошло, однако оно помогло археологам увидеть подземный храм, в котором древние ацтеки поклонялись своим языческим богам. Согласно подсчетам, он мог быть построен между 1150 и 1200 годами и на сегодняшний день является памятником ранней стадии ацтекского периода.