Ученые определили, что ел человек 5000 лет назад

Ученые выяснили, чем питался «ледяной человек» Отци, мумия которого была найдена в Швейцарии. Специалисты провели компьютерную томографию, которая просканировала организм мужчины.

Тело мужчины было найдено в 1991 году в горах Тироля. Туристы предположили, что это погибший альпинист, однако позже выяснилось, что тело мумифицировано более пяти тысяч лет назад.

Тело мужчины хорошо сохранилось, в связи с чем исследователи решили просканировать его желудок, чтобы узнать рацион питания Отци. Провести компьютерную томографию было нелегко, поскольку после мумификации желудок «ледяного человека» сместился к легким. Однако результаты экспертизы показали, что перед смертью Отци плотно поел.

Ученые определили в желудке мумии волокна, свидетельствующие о приеме в пищу мясо горного козла и красного оленя, а также дикорастущую пшеницу и папоротник. Большой объем жирной еды объясняется необходимостью запастись энергией перед подъемом в горы.

Цель употребления папоротника специалисты еще не установили. Предполагается, что мужчина использовал токсичное растение в медицинских целях.