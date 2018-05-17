В Норвегии дрон случайно «поймал» на видео плоский скоростной НЛО

Корабль пришельцев двигался с молниеносной скоростью. В объектив камеры дрона он попал совсем неожиданно, ведь изначально планировалось снять на видео не НЛО, а пейзажи гор Норвегии.

Дрон летал над горами, снимая красивые места и природу Норвегии. Внезапно, в кадр попал НЛО. Корабль пришельцев имеет сплющенную форму и, как видно на ролике, может лететь на очень большой скорости. Если не всматриваться, то НЛО похож на падающую с неба на Землю звезду.

Примечательно, что таинственный скоростной корабль был снят не только на камеру дрона. НЛО «попался» еще и на камеры МКС. Мимо станции пришельцы пронеслись на такой же молниеносной скорости.

Уфологи уверенны, что в Норвегии есть тайная база пришельцев. Многие жители страны и конспирологи, внимательно изучающие снимки, часто видят загадочные объекты. Предполагается, что в норвежских горах существует база, где пришельцы прячут свои корабли, скрываясь от людей.