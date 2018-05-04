Ученые нашли подземную связь‍ между двумя вулканами в Японии

Исследования были направлены на изучение подземной среды между вулканами <p>. Ученые предположили, что извержение одного может влиять на поведение другого.

Научное издание Scientific Reports сообщает о труде ученых из США, которые нашли подземную связь‍ между двумя вулканами в Японии. Исследование проводили из Международного университета Флориды, а также Университета Майами. Под руководством профессора Элоди Ботланда они решили проверить наличие резервуара магмы, который бы мог подавать ее в жерло и, в конце концов, к кратеру.

В результате ученым удалось установить, что наличие общей системы между вулканами, которые базируются на расстоянии более чем в 20 километров друг от друга, действительно возможно. Предположение, что так может быть, появилось у Ботланда, когда тот понял, что после извержения Кирисимы в 2011 году, в Айре также начали происходить изменения.

Ученые тревожатся, потому что подземная связь может быть характерна не только для исследуемых вулканов, но и для многих других по всему миру, а это поставило бы под угрозу безопасность многих людей.