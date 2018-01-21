Состоятельная элита намерена покинуть Землю перед скорым Апокалипсисом

Пять богатейших бизнесменов обсудили варианты спасения своих жизней на закрытом курорте. Там же присутствовал профессор Дуглас Рушкофф, который и рассказал о планах олигархов.

Американского медиаведа пригласили с докладом в круг состоятельной элиты, руководящей хедж-фондами. Один из предпринимателей собрался строить подземный бункер и узнавал у ученого, какой регион окажется самым безопасным в условиях Апокалипсиса. Богач желал успеть создать надежное укрытие перед всемирной климатической катастрофой.

Другие пожелали сохранить власть над остатками человечества, когда деньги обесценятся. Дуглас Рушкофф предложил запереть пищевые ресурсы в хранилища с кодовыми замками и выдавать в обмен на полезные услуги. Для более жесткого контроля появился вариант с "дисциплинарными ошейниками" на удаленном управлении. Предполагается, что подчиненные согласятся надеть их и выполнять приказы ради попадания в бункер. По словам профессора, наиболее эффективной технологией признали охранных роботов.

Мировая элита также не против покинуть Землю. Некоторые прямо сейчас рассматривают покупку билета на Марс, где человечество планирует разбить колонию. Дуглас Рушкофф отметил, что бизнесмены намерены тратить деньги исключительно на обеспечение собственной безопасности. Никто из них не желает инвестировать в исправление критических проблем на планете.