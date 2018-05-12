Дрожжи помогли учёным разобраться в причине устойчивости грибков к антибиотикам

Московские исследователи в течение нескольких лет проводят эксперименты, в ходе которых пытаются понять причины приобретения устойчивости микро- и болезнетворных грибков к антибиотикам.

Учёными был проведён ещё один опыт, в котором были использованы синтезированные пекарские дрожжи. В их состав были внедрены светящиеся белковые элементы. Также ими были спрятаны ядовитые соединения в митохондриях, но клеточная защита всё равно сделала своё дело. В итоге исследователями было выяснено, что за приобретённую устойчивость микроорганизмов к антибиотикам отвечают изменённая активность геномов PDR1 и PDR5.

Также их функция заключается в очистке грибка, во время которой организм совершает выброс яда, который скопился в спорах, в окружающую среду. Тем не менее, для учёных загадкой остался факт определения генами скопления токсических веществ.