Ученые: Лечение рака может привести к развитию диабета

Исследованием данного феномена занимались ученые из Кореи. В исследовании приняли участие более 500 тысяч человек в возрасте от 20 до 70 лет.

Как известно, многие онкобольные полагают, что что страшнее рака с ними произойти уже ничего не может и это является единственной их проблемой. Однако ученым удалось выяснить, что это далеко не так. В ходе проведенного исследования специалисты пришли к выводу, что сам рак или же его лечение могут привести к тому, что у онкобольного начнет развиваться неизлечимый диабет.

Во время исследования специалисты в течение семи лет изучали более 500 тысяч человек в возрасте от 20 до 70 лет, которые на начало эксперимента не имели как рака, так и диабета. Дальнейшие исследования показали, что за это время примерно у 15 тысяч участников обнаружились опухоли, а у более 26 тысяч человек развился диабет. Ученые также установили то, что примерно 35% людей, которые страдают от рака, чаще сталкиваются с диабетом, чем полностью здоровые люди.

По словам исследователей, связь между раком и диабетом сохраняется даже при наличии таких факторов риска метаболического расстройства, как ожирение, курение или употребление спиртного. Специалисты из Кореи пока не смогли выяснить, чем обусловнена такая связь, однако есть предположение, что рак сам по себе является стрессовым опытом, который способен расшатать все защитные системы организма.