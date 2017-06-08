Ученые NASA опровергли свою связь с пришельцами

Официальные представители NASA опровергли информацию, что космическое агентство якобы поддерживает связь с пришельцами, которую распространили ранее СМИ. Астронавты утверждают, что данные слухи не соответствуют реальности.

Ученые NASA прокомментировали то, что они якобы на протяжении четырех лет имеют тесную связь с представителями иных рас. На официальном сайте NASA появилась информация, которая опровергает подобные утверждения в Сети. Более того, Пентагон уже давно прекратил свои поиски НЛО, утверждают специалисты.

Напомним, что ранее американские таблоиды сообщили, ссылаясь на сотрудника NASA Триша Чамберсона, что космическое агентство четыре года подряд выходит на связь с пришельцами и не говорит об этом факте всему человечеству.