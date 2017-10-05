Ученые: деньги успокаивают людей

Группа ученых из Амстердама доказала, что деньги имеют свойство успокоительного для человека.

Об этом свойстве денежных средств люди давно догадывались, теперь ученые из Нидерландов решили доказать это с помощью науки.

Специалисты назвали не только пользу денег, но и мифы о них. К примеру, принято считать, что для достижения успеха в карьере и хорошего заработка человеку нужны знания в сфере своего дела и трудолюбие. Ученые же утверждают, что достичь этого всего знания и труд не помогут, тут необходимо везение или обстоятельства, которые сейчас называют дедлайнами.

Также ученые провели специальный эксперимент, в котором приняли участие примерно 100 человек. В результате выяснилось, что наличие денежной мотивации помогает человеку намного быстрее принимать решения. Правда, после получения своего награждения люди становились намного спокойней и намного рассудительней.

Ученые утверждают, что деньги заставляют человека быть намного уверенней в своих решениях, а также повышают самооценку. Однако специалисты полагают, что много денег – это не так уж и хорошо, а много средств оказывают благотворное влияние только тогда, когда их у людей в меру их собственных нужд.