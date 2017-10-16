Ученые рассказали, как мужчина может завоевать любую женщину
Антрополог из Университета Рутгерса продумала несколько манер поведения, которые помогут мужчинам добиться желанных женщин.
Специалист считает, что мужчина, который точно понравится девушке, активно использует свою мимику: он приподнимает бровь, широко улыбается и смотрит собеседнице прямо в глаза. Ученые полагают, что такому типу мужчин женщины станут доверять больше, нежели остальным представителям сильного пола.
Также специалисты подчеркивают, что стоит обратить внимание на девушек, с которыми вы похожи внешне и по росту. Уже были проведены эксперименты, когда мужчины выбирали себе схожих дам.
Тем мужчинам, которые очень страдают от частых эмоциональных перепадов лучше знакомиться с женщинами на несколько лет старше. Такие дамы будут несколько рассудительней и уравновешенней, чем те, кто помладше.
Для того, чтобы покорить сердце девушки, ученые советуют иметь небольшую бороду и не отказываться от походов в спортивный зал. Таких мужчин женщины выбирают чаще всего. Плюсом будет и одежда красного цвета. Ведь психологи доказывали, что именно красный цвет побуждает женщину задуматься о серьезных побуждениях.