Ученые изобрели самый маленький компьютер в мире‍ для наблюдения за опухолями

Размер устройства составляет всего лишь 0,33х0,33 миллиметра. Таким образом, он в десятки раз меньше, чем одно рисовое зерно.

Компания IBM совместно с учеными из Мичиганского университета изобрела и собрала самый маленький компьютер в мире‍. Согласно информации, которую они передают, он предназначен для наблюдения за раковыми опухолями и их реакцией на различные терапии. Они также прилагают фотографию устройства, чтобы наглядно показать ее размер.

Американские ученые отмечают, что устройство можно запрограммировать на выполнение определенной задачи. Оно обладает функциями ввода-вывода, а также памятью. В этом смысле у него есть определенный дефект. Данные, которые мини-компьютер записывает во время работы, не сохраняются, если у него пропадает источник питания. В будущем специалисты планируют вживлять подобные датчики животным, чтобы наблюдать за эффективностью лечения рака у них. Они будут фиксировать температуру и передавать ее с минимальной погрешностью.