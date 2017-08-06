Российские ученые выяснили, что жизнь на Земле появилась после удара метеоритов

В ходе исследования специалисты создавали видимость ударов метеоритов по поверхности пустующей планеты. Им удалось выяснить, что при ударах появляется некая плазма в которой уже образуются аминокислоты, а также постоянно возникают фрагменты ДНК и РНК.

Буквально недавно российские ученые заинтересовались, каким образом на Земле появилась жизнь. По их мнению, это произошло после того, как космические тела отовсюду начали атаковать Землю. Во время своего исследования специалисты решили сымитировать удары, которые метеориты наносили по поверхности незаселенной людьми планеты.

Для этого они били специально подготовленную мишень лазером, алмазами искусственного происхождения, а также химическим элементом вольфрамом. На мишень ученые специально нанесли химэлементы, которые крайне необходимы для синтеза биологических молекул.

Проведенное испытание показало, что во время ударов появляется плазма, в которой затем возникают аминокислоты и образуются фрагменты ДНК и РНК. Именно поэтому специалисты сделали вывод, что жизнь на Земле могла появиться после ударов космических тел.