Ученые: колонизация Марса является невозможной

Специалисты из США назвали несколько причин того, что люди никогда не смогут колонизировать красную планету.

Сейчас активно проводят исследования и собирают данные о Марсе для того, чтобы в будущем люди смогли перебраться и на красную планету. Однако ученые убеждены, что даже в том случае, если мы будем развивать наши технологии, колонизации Марса не суждено сбыться. На это есть ряд причин.

Во-первых, по мнению специалистов, очень помешают пылевые бури. На Марсе недавно была зафиксирована глобальная пылевая буря за последние несколько лет. Вот только специалисты подчеркивают, что человек даже менее серьезную пылевую бурю пережить никак не сможет. К слову, на Марсе такое случается вполне часто.

Второй причиной ученые назвали то, что даже совершить посадку специального транспортного средства на Марсе может и не получится. Дело в том, что гравитация на красной планете примерно в три раза ниже, если ее сравнивать с гравитацией нашей планеты. Хотя на возможность посадки могут повлиять и другие вещи.

Третья причина невозможности колонизации Марса является то, что сейчас наши технологии не смогут позволить создать там подходящие условии для жизни. Так дела обстоят из-за того, что условия планеты отличаются от условий нашей.

Также ученые отметили, что выращивать овощи и фрукты вряд ли получится, несмотря на то, что сейчас специалисты стараются добиться этого и найти возможный способ. Это значит, что для выживания человек будет лишен ресурсов.

Стоит отметить, что ранее ученые уже подчеркивали, что даже в случае успешной колонизации Марса люди на красной планете откажутся от секса. Это они объясняли тем, что ресурсов явно не будет хватать для того, чтобы размножаться за пределами нашей планеты.