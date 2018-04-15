Ученые раскрыли, что является самым опасным в общественных туалетах

Оказывается, через брызги от смывания унитаза, а также от прикасания к предметам, до которых дотрагивались другие люди, пользователь уборной может нанести своему здоровью колоссальный вред, передает агентство Conversation.

Ученые из Мельбурна раскрыли, что является самым опасным в общественных туалетах. Они провели исследование, в ходе которого установили, что самое опасное - это дотрагиваться до предметов руками. Таким образом, садиться на сидение унитаза не представляет такой опасности. По мнению специалистов, больше всего вредных бактерий попадает в организм человека через его руки, когда он трогает ими пищу и кладет в рот, а также трогает глаза и нос.

Австралийские ученые утверждают, что наибольшее скопление микробов находится на кранах, мыльнице, а также держателях бумажных полотенец и туалетной бумаги. Посетители общественных туалетов используют их как раз после того, как справят нужду. По этой причине советуется не иметь с ними прямого контакта и дотрагиваться до них с помощью салфетки. Тот же подход рекомендуют применять и в случае с дверными ручками, так как далеко не все люди моют руки после посещения уборной.