Учёные доказали пользу от позднего подъёма в школу

Британские учёные провели эксперимент, в результате которого доказали, что поздний подъём в школу является отнюдь не вредным, а даже полезным.

Британское издание Daily Mail сообщило о проведённом в графстве Беркшир на юге Англии эксперименте в частной школе для девочек. Результат эксперимента удивил. По данным специалистов более поздний подъём способствует увеличению внимания и концентрации у школьников.

Для проведения исследования в частной школе начало занятий перенесли на 10:00 со стандартных 8:30. Дети с утра начали выглядеть намного лучше, учёные отметили подъём настроения и большее желание идти на занятия. Директор Джулия Харрингтон положительно отзывается об эксперименте. Она даже рассказывала, что обучающиеся лучше справляются с домашним заданием.

Аналогичную практику постепенно начинают применять и в других образовательных учреждениях Англии, например, в графстве Суррей занятия в частной школе перенесли на 13:00. Изменения, на которые идут некоторые образовательные учреждения, оправданы. Ведь школьникам необходимо спать около 10 часов. А когда занятия начинаются рано, они не успевают получить необходимую дозу сна, в результате чего не могут полноценно отдохнуть.