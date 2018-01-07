Учёные создали робота, способного самостоятельно брать анализ крови

Воспитанники Университета Рутгерса разработали робота, умеющего самостоятельно брать анализы крови и исследовать образцы.

С помощью автоматизированных действий процесс становится одновременно быстрым и недорогим. Сообщается, что робот был создан для исправления недостатков, среди которых отсутствие необходимого оборудования в клиниках и лабораториях, вследствие чего точность результатов значительно уменьшается.

Разработка совмещает в себе три лабораторные системы – венопунктурную, благодаря которой обнаруживаются кровеносные сосуды через датчики; обработку данных, в которой вакуумные насосы кровь попадает в третью систему, а именно анализатор крови.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие тридцать добровольцев, робот со стопроцентной точностью попал иглой в кровеносный сосуд. Эксперты рассчитывают расширить диапазон действий разработки для проведения более подробных и обширных анализов человека.