Ученые доказали существование чупакабры после проведения ДНК анализа

Ученые из США доказали возможное существование мистического зверя, которого умертвили на территории штата Монтана. Проведенный ДНК анализ показал, что чупакабра может существовать в реальной жизни.

Американские ученые из Института Ашленда в штате Орегон в лабораторных условиях провели уникальный ДНК анализ, в котором сопоставили известные генетические коды тысячи существующих животных с неопознанным зверем, которого убили жители штата Монтана. Сообщается, что чукапабра, так назвали монстра американцы, душил и пил кровь из овец на местной ферме. Результаты ученых показали, что ни один известный ДНК-код не совпадает с генетическими особенностями увитого зверя.

Специалисты предположили, что в Монтане могли действительно поймать настоящую чупакабру. Сообщается, что вес животного составил 39 килограммов, а рост – около одного метра. Очевидцы описали чукапабру, как полумедведя или полуволка с длинным хвостом и острыми зубами.