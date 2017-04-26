Рыбки дарио видят мир в панорамном обзоре - учёные

Исследователи, изучив строение сетчатки глаза у мальков рыбы дарио, пришли к занимательному выводу.

Издание Current Biology сообщает, что у этих особей обзор является панорамным – при имеющемся четырёхцветном зрении мир для них видится весьма необычно. После нескольких экспериментов было выдвинуто несколько предположений, из них то, что верхняя часть глаз различает цвета хуже нижней; особь различает свою добычу через ультрафиолетовый спектр, а также то, что дарио может различать четыре цветовых спектра, как спереди, так и сзади, в зависимости от направления взгляда.

Далее были проведены лабораторные исследования, для которых были выращены генетически модифицированные мальки, у которых светились глаза в зависимости от цвета, который наблюдался испытуемыми.

Следующим этапом было введение инъекции, которое лишило мальков возможности движения глаз и подсветила их разные участки для исследования рецепторов. Эксперименты подтвердили все гипотезы и показали, что учёные были правы.