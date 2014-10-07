Британский стартап создает устойчивые к болезням бананы и кофе без кофеина

Британский стартап занимается созданием бананов, устойчивых к болезням, и кофе без кофеина. Таким образом, ученые будут бороться с проблемой голода, которая может коснуться многих стран мира.

Сегодня экспорт бананов в страны мира оценивается в 13$ млрд в год. Наибольшее количество продукта потребляют жители бедных местностей. Но, с каждым годом, все больше банановых деревьев подвергаются такому заболеванию, как фузариозное увядание.

Сотрудники Tropic Biosciences хотят изменить геном бананов и сделать их более устойчивыми к определенным климатическим условиям.Учеными уже проведено исследование, которое дало обнадеживающие результаты. По словам специалистов, в следующем году ученые проведут более масштабные испытания в крупных исследовательских центрах.

Также стартап собирается создать кофе без кофеина. По словам сотрудников учреждения, для этого необходимо вымачивать зерна, что является довольно дорогостоящим процессом. Ученые надеются, что лишение кофе кофеина не сильно изменит его настоящий вкус.