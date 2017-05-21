Ученые определили причину футбольного насилия

Ученые из Оксфорда провели социологический опрос среди футбольных фанатов. Результаты исследования показали, почему болельщики агрессивно настроены по отношению к своим соперникам.

Исследователи опросили 465 бразильских футбольных фанатов. В ходе опроса ученые определяли психологические черты участников, просили согласие на публикацию результатов и задавали определенные вопросы. Опрос подтердил, что болельщики не настроены агрессивно за пределами сферы футбола.

По данным координаторов эксперимента, болельщики применяют насилие только к противникам своих команд-кумиров и полицейским. Становясь участниками определенной фанатической группы, болельщики полностью перенимают настрой этой группы. Зачастую, команда фанатов находится в состоянии «готов к бою», в случае нападения соперников.

Исследователи предполагают, что данное поведение является отголоском эволюции человека. Племена долгие годы боролись за еду, территорию и самок.