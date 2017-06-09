Учёные обнаружили самый ранний геном сифилиса

Сифилис до сих пор является одной из самых сложных для обнаружения и диагностирования болезней. Его симптомы часто путают с другими заболеваниями, а происходит это потому, что учёные почти ничего не знали о развитии сифилиса долгие годы.

Сложность в лечении подобных сифилису болезней состоит в том, что они очень часто и резко в течение своей жизни мутируют. К тому же, почти неизвестно точно не только место, но и время их зарождения, а исторические данные только путают специалистов. Однако учёные из Института человеческого развития Общества Макса Планка полагают, что им удалось обнаружить место, где зародился сифилис и стать ближе на пути к его лечению.

В 90-х годах археологические раскопки участка францисканского монастыря Санта-Исабель в Мехико обнаружили останки 239 человек. Учёные обнаружили остатки пяти проявлений скелетных симптомов инфекции T. pallidum, три из которых показали положительный результат на трепонемную ДНК. Команда смогла извлечь эту ДНК и восстановить три исторических бактерии: ответственный за сам сифилис и за родственное заболевание. Разные трепонемные заболевания имеют удивительно похожие симптомы в исторических остатках. Учёные говорят, что извлечение древних геномов поможет проследить историю мутаций и лучше понять систему лечения сифилиса.