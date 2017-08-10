В Китае нашли панцирь черепахи Юрского периода

Стало известно об исторически ценной находке в муниципалитете Чунцин, находящемся в юго-западной части Китая.

Сообщается, что местный житель поселения Лю Чанъюй заметил незнакомые окаменелости, похожие на панцирь, и не придал им необходимого значения. Однако после публикации его дочерью фотографий находки в социальных сетях увиденным заинтересовались представители местного правительства.

После исследования части панциря палеонтологами был сделан вывод, что найденное действительно является окаменелостями змеиношеей черепахи, возраст которых составляет не менее ста пятидесяти миллионов лет и является представительницей времён Юрского периода.

Ранее сообщалось, что в одной из китайских императорских гробниц были обнаружены останки гиббона, который является новым представителем млекопитающих.